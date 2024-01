Accoglienza: riunito al Viminale il Tavolo di gestione della migrazione

in

Roma, 29 gennaio 2024 – Il Capo dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione Laura Lega ha presieduto venerdì scorso, al Viminale, il Tavolo di gestione della migrazione, con la Commissione Europea, le rilevanti Agenzie dell’Unione Europea e le Organizzazioni Internazionali nel soccorso in mare e per le attività post-sbarco.

L’incontro ha rappresentato l’occasione per un punto di situazione sulla gestione dell’accoglienza, i progetti Fami e i canali legali di accesso, e per individuare ulteriori forme di collaborazione tra tutti gli stakeholder.

Nel corso della riunione sono stati analizzati i dati aggiornati sugli arrivi e i numeri in accoglienza, e, a seguire, le novità normative, con una particolare attenzione a quelle relative ai minori stranieri non accompagnati.

Il Capo dipartimento ha proposto di rendere il Tavolo permanente e di programmare riunioni a cadenza regolare per affrontare tempestivamente le problematiche emergenti.

Un momento di dialogo proficuo, al quale hanno partecipato la DG Home della Commissione Europea, rappresentata dalla direttrice Silvia Michelini e dal capo unità Simona Ardovino, e il direttore centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere, Claudio Galzerano.

Presenti inoltre, a livello internazionale, la rappresentante UNHCR Italia, Chiara Cardoletti, il capo unità di gestione delle migrazioni OIM Italia, Giulia Falzoi, il coordinatore della risposta migranti e rifugiati UNICEF Italia, Nicola Dell’Arciprete, e il vice segretario e direttore operazioni, emergenze e soccorsi della Croce Rossa Italiana, Ignazio Schintu.

Tra le Agenzie dell’Unione Europea hanno contribuito alla discussione FRONTEX, EUROPOL e l’Agenzia Europea per l’Asilo (EUAA).