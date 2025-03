Adozioni internazionali, svolta storica: sì anche ai single

in

Roma, 21 marzo 2025 – Svolta storica per le adozioni internazionali: anche le persone single potranno adottare minori stranieri in stato di abbandono. La decisione arriva dalla Corte costituzionale, con la sentenza numero 33, depositata oggi, che ha dichiarato incostituzionale l’articolo 29-bis, comma 1, della legge 184 del 1983 nella parte in cui escludeva le persone singole dall’adozione internazionale.

Secondo i giudici costituzionali, questa esclusione si pone in contrasto con i principi costituzionali di solidarietà sociale (articolo 2) e con il rispetto della vita privata e familiare stabilito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, integrata nell’ordinamento italiano dall’articolo 117, primo comma, della Costituzione.

La Corte ha infatti sottolineato che il divieto assoluto imposto alle persone singole comprimeva ingiustamente l’interesse e la libertà personale dell’individuo ad offrire disponibilità verso l’adozione, istituto che si basa proprio sul principio di solidarietà sociale e tutela del minore.

Nel dettaglio, la sentenza afferma chiaramente che anche una persona single può essere perfettamente in grado di garantire al minore un ambiente familiare stabile e armonioso, purché naturalmente siano accertate dal giudice le capacità affettive, educative ed economiche dell’aspirante genitore, oltre alla presenza di una adeguata rete familiare e sociale di supporto.

Questa apertura, secondo la Corte, si rende ancor più necessaria nel contesto attuale, caratterizzato da una diminuzione delle richieste di adozione: impedire categoricamente ai single di adottare rischierebbe infatti di negare al minore la possibilità concreta di essere accolto in un contesto familiare adeguato.

La decisione rappresenta dunque un importante passo avanti verso una maggiore inclusività e tutela del diritto fondamentale del minore a crescere all’interno di un ambiente affettivamente e socialmente sano, valorizzando al tempo stesso la libertà personale degli aspiranti genitori single.