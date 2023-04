Al via il Bonus trasporti da 60 euro, ecco come fare

Roma, 31 marzo 2023 – Il Governo italiano ha annunciato il via libera all’operatività del bonus trasporti da 60 euro. Questo nuovo sussidio è destinato alle persone che nel 2022 hanno avuto un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro e ha l’obiettivo di sostenere famiglie, studenti e lavoratori contro il caro-energia.

Il bonus trasporti, previsto dal decreto legge sui carburanti, prevede stanziamenti per 100 milioni di euro e può essere impiegato per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Per accedere al bonus, è necessario presentare la domanda entro il 31 dicembre 2023 attraverso il portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it. Il bonus può essere richiesto per sé stessi o per un beneficiario minorenne a carico, accedendo con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) e indicando il codice fiscale del beneficiario.

Tuttavia, il portale dove presentare la domanda non è ancora operativo, in quanto la Corte dei Conti ha 30 giorni di tempo per esaminare il decreto istitutivo del bonus. Di conseguenza, il bonus potrebbe essere operativo non prima di un mese.

Questa misura rappresenta un importante sostegno per le famiglie e i lavoratori a basso reddito, che potranno beneficiare di un aiuto concreto per affrontare i costi del trasporto pubblico, sempre più elevati a causa dell’incremento del prezzo dei carburanti.

Il bonus trasporti potrebbe inoltre incentivare l’uso del trasporto pubblico, riducendo così l’impatto ambientale dei mezzi di trasporto privati e contribuendo alla creazione di città più vivibili e sostenibili.