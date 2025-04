Alarm Phone lancia l’allarme: 90 migranti in pericolo nel Mediterraneo centrale

Roma, 22 aprile 2025 – Alarm Phone, il servizio telefonico di emergenza per le persone in difficoltà in mare, ha segnalato la presenza di un’imbarcazione con circa 90 migranti a bordo in pericolo nel Mediterraneo centrale. L’allarme è stato lanciato nella notte, quando la situazione a bordo si è fatta critica a causa del peggioramento delle condizioni meteo.

Secondo quanto riferito dalla rete di attivisti, le autorità italiane sono state prontamente informate, ma al momento non risultano azioni concrete di soccorso. “Le condizioni meteo stanno rapidamente peggiorando e mettono seriamente a rischio l’imbarcazione – si legge in una nota diffusa da Alarm Phone – ma nessuno si sente responsabile di intervenire. Le persone a bordo sono disperate. Serve un soccorso immediato”.

La denuncia si inserisce in un contesto sempre più drammatico per quanto riguarda le traversate nel Mediterraneo centrale, rotta tristemente nota per il numero di vittime che continua a salire anno dopo anno. Le ONG e le reti di supporto umanitario come Alarm Phone chiedono un intervento immediato da parte delle autorità marittime competenti, sottolineando la necessità di meccanismi strutturati e tempestivi di salvataggio.

In assenza di un’azione rapida, la situazione potrebbe degenerare, trasformandosi nell’ennesima tragedia evitabile nel cuore del Mediterraneo.