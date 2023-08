Ascoli Piceno, immobile in disuso destinato all’accoglienza dei migranti

Roma, 24 agosto 2023 – La prefettura di Ascoli Piceno e il comune di Castorano hanno sottoscritto nei giorni scorsi un accordo di collaborazione per la realizzazione di un progetto di accoglienza rivolto alle fasce deboli della società, in particolare ai migranti richiedenti la protezione internazionale in arrivo nel territorio provinciale.

Il documento – di durata biennale – prevede la concessione degli spazi di un ex ostello sito nel comune, in via Castellana, che verranno dati in gestione a una cooperativa sociale individuata dalla prefettura all’esito di una apposita procedura.

Con l’iniziativa l’Ufficio territoriale del Governo, oltre ad allargare la rete di accoglienza, prevedendo il reimpiego di un immobile in disuso aderisce alle indicazioni fornite dalla recente direttiva del ministro dell’Interno per la prevenzione dell’occupazione abusiva di immobili inutilizzati o in condizione di abbandono.