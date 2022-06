Assegno Unico e bonus psicologo: entro quando presentare le domande per ottenerli

Roma, 15 giugno 2022 – La domanda per ottenere l’Assegno Unico bisognerà presentarla entro e non oltre il 30 giugno, accompagnata dal riconoscimento delle mensilità arretrate a partire da marzo. E’ stata la stessa Inps a farlo sapere. Dopo questa data, infatti, l’assegno sarà riconosciuto dal mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Assegno Unico, ancora due settimane per presentare la domanda

E’ possibile presentare la domanda per ottenere l’Assegno Unico al patronato, dopo aver ottenuto il proprio ISEE al Caf, o tramite la piattaforma PersonalCaf. Inoltre, ricordiamo che a breve sarà possibile incominciare a inoltrare le domande per il Bonus psicologo, il sostegno per coprire le spese relative alle sessioni di psicoterapia. Anche in questo caso l’importo che si riceverà dipenderà dal proprio ISEE: 600 euro con un ISEE fino a 15mila euro, 400 euro con un ISEE tra i 15mila e i 30mila euro e 200 euro con un ISEE tra 30mila e 50mila euro.

Dopo l’accettazione della domanda, ci saranno 180 giorni per effettuare le sedute, che saranno saldate direttamente dall’INPS agli psicologici e agli psicoterapeuti che aderiranno. In questo modo, quindi, il paziente non sarà costretto ad anticipare la spesa.

