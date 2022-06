Assistenza sanitaria dei cittadini stranieri extraue: tutte le domande e risposte del Ministero della Salute

Roma, 22 giugno 2022 – Pubblichiamo le FAQ a cura del Ministero della Salute riguardo i cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno che non appartengono ai paesi convenzionati.

Ho un permesso di soggiorno per motivo di lavoro (subordinato o stagionale). Quali documenti devo presentare per l’iscrizione al SSN?

Dovrai presentare:

permesso di Soggiorno o ricevuta di richiesta di rilascio/rinnovo

documento d’identità

codice fiscale

autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora

Ricordata che l’iscrizione al SSN avrà la stessa durata del permesso di soggiorno.

Sono entrato in Italia con regolare visto per lavoro a seguito di decreto-flussi e sto aspettando il rilascio del primo permesso di soggiorno. Quali documenti devo presentare per l’iscrizione al SSN?

Dovrai presentare:

ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno

fotocopia del nulla-osta rilasciato dallo Sportello Unico in Prefettura

copia del contratto di soggiorno sottoscritto in Prefettura

documento d’identità

codice fiscale

autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora

Soggirno regolarmente in Italia per lavoro autonomo. Quali documenti devo presentare per l’iscrizione al SSN?

Dovrai presentare:

permesso di soggiorno o ricevuta di richiesta di rilascio/rinnovo

documento d’identità

partita IVA o posizione INPS

codice fiscale

autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora

Sono iscritto nelle liste di collocamento e ho un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Ho diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN?

Sì, dovrai presentare alla ASL all’atto della richiesta:

permesso di soggiorno o ricevuta di richiesta di rilascio

documento d’identità

codice fiscale

autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora

Ho un permesso di soggiorno per motivi familiari. Quali documenti devo presentare per l’iscrizione al SSN?

Dovrai presentare:

permesso di soggiorno o ricevuta di richiesta di rilascio/rinnovo

documento d’identità

codice fiscale

autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora

Sono in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare. Quali documenti devo presentare per l’iscrizione al SSN?

Dovrai presentare:

ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di Permesso di Soggiorno

fotocopia del nulla-osta rilasciato dallo Sportello Unico in Prefettura

documento d’identità

codice fiscale

autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora

Quali documenti devo presentare per l’iscrizione al SSN del mio genitore ultra65enne entrato in Italia con visto per ricongiungimento familiare?

Al tuo genitore spetta l’iscrizione volontaria al SSN, dovrai presentare alla ASL:

permesso di Soggiorno o ricevuta di richiesta di rilascio/rinnovo

documento d’identità

codice fiscale

autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora

ricevuta di versamento del contributo (il bollettino postale da pagare si ritira direttamente negli uffici della ASL)

Soggiorno regolarmente per di coesione familiare. Ho diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN?

Sì, dovrai esibire alla ASL:

permesso di soggiorno o ricevuta di richiesta di rilascio/rinnovo

documento d’identità

codice fiscale

autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora

Sono genitore straniero di un minore nato in Italia e soggiorno regolarmente in questo Paese. Quali documenti occorrono per la sua iscrizione al SSN?

Dovrai presentare:

atto di nascita

codice fiscale del neonato

Ho un permesso di soggiorno per asilo o protezione sussidiaria. Quali sono i miei diritti in materia di assistenza sanitaria?

L’iscrizione al SSN avviene di diritto, dovrai esibire alla ASL:

permesso di soggiorno, o ricevuta di richiesta di rilascio/rinnovo

documento d’identità

codice fiscale

autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora

Ho chiesto asilo – protezione internazionale all’Italia. Quali sono i miei diritti in materia di assistenza sanitaria?

Per l’iscrizione al SSN dovrai presentare alla ASL del luogo in cui ti trovi:

permesso di soggiorno, o ricevuta di richiesta di rilascio/rinnovo

codice fiscale

autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora

Ho un permesso di soggiorno per richiesta di cittadinanza italiana. Quali documenti devo presentare per l’iscrizione al SSN?

Dovrai presentare:

permesso di soggiorno o ricevuta di richiesta di rilascio

codice fiscale

autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora

Sono il tutore/affidatario di un minorenne con permesso di soggiorno per minore età. Quali documenti occorrono per la sua iscrizione al SSN?

Dovrai presentare:

permesso di soggiorno, o ricevuta di richiesta di rilascio/rinnovo

documento d’identità

codice fiscale

autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora

Nel caso in cui il minorenne sia in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per minore età, dovrà esibire anche copia del decreto di affido o di pre-affido.

Ho avviato le pratiche di adozione di un minorenne che vive attualmente con me. Quali documenti occorrono per la sua iscrizione al SSN?

Dovrai presentare:

provvedimento di adozione o di affidamento pre-adottivo

documento d’identità

codice Fiscale

autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora firmata dal tutore

Sono il tutore di un minorenne al quale è stato rilasciato un permesso di soggiorno per affidamento. Quali documenti devo presentare alla ASL per la sua iscrizione al SSN?

Dovrai presentare:

permesso di Soggiorno o ricevuta di richiesta di rilascio/rinnovo

documento d’identità

codice Fiscale

autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora firmata dal tutore

Nel caso in cui il minorenne sia in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per affidamento, dovrà esibire anche copia del decreto di affido o del provvedimento di affidamento pre-adottivo.

Quali documenti occorrono per l’iscrizione al SSN dei minorenni soggiornanti per recupero psico-fisico?

Occorre presentare:

documentazione attestante l’affido temporaneo nell’ambito di programmi solidaristici

documento d’identità

codice fiscale

autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora firmata dal tutore

Soggiorno regolarmente per Salute/Cure mediche (gravidanza). Quali documenti devo presentare per l’iscrizione al SSN?

Dovrai presentare:

permesso di soggiorno o ricevuta di richiesta di rilascio/rinnovo

documento d’identità

codice fiscale

autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora

I detenuti stranieri possono usufruire dell’assistenza sanitaria pubblica?

Tutti i detenuti stranieri hanno diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN per il periodo di detenzione, che siano o meno in possesso di regolare titolo di soggiorno, ivi compresi i detenuti in semi-libertà o coloro che vengono sottoposti a misure alternative alla pena. I detenuti sono esclusi dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa (ticket).Sono in possesso di un permesso di soggiorno per Giustizia. Posso iscrivermi al SSN?

Hai diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN. Dovrai esibire alla ASL:

permesso di soggiorno o ricevuta di richiesta di rilascio/rinnovo

codice fiscale

autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora

Sono un lavoratore in attesa di regolarizzazione secondo la Legge 102 del 3 agosto 2009. Ho diritto all’assistenza sanitaria?

I cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda di regolarizzazione (Legge n. 102 del 3 agosto 2009) possono iscriversi in via provvisoria al Servizio Sanitario Nazionale, in attesa della conclusione dell’iter della procedura di emersione.

In effetti la presentazione della domanda di emersione rende i richiedenti assimilabili ai destinatari di assicurazione obbligatoria di cui all’art. 34 del Testo unico286/98 ossia soggetti iscrivibili di diritto al Servizio Sanitario Nazionale.

L’iscrizione al SSN dei cittadini stranieri in attesa di regolarizzazione prevede, in assenza di codice fiscale, l’assegnazione di un codice provvisorio (codice fiscale fittizio oppure codice STP) e il rilascio di una tessera cartacea che permetterà di usufruire di tutte le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, con possibilità di scelta del medico di medicina generale e – in caso di figli minori – scelta del pediatra.

L’iscrizione al SSN ha una durata massima di 6 mesi, eventualmente rinnovabile nel caso in cui la procedura di regolarizzazione non si concluda entro questo termine.

Soggiorno regolarmente per studio. Ho diritto all’assistenza sanitaria?

Sì, puoi iscriverti volontariamente al SSN. L’iscrizione ha carattere individuale ed è subordinata al pagamento di un contributo forfetario annuale estensibile ai tuoi eventuali familiari a carico con una diversa quota.

Ricorda: Se sei a carico di un familiare soggiorna regolarmente in Italia, per uno di quei motivi che determinano l’iscrizione obbligatoria al SSN, sei iscrivibile di diritto.

Sono una lavoratrice domestica collocata alla pari con regolare permesso di soggiorno. Ho diritto all’assistenza sanitaria?

Puoi scegliere di iscriverti volontariamente al Servizio Sanitario Nazionale.

L’iscrizione volontaria al SSN ha carattere individuale ed è subordinata al pagamento di un contributo forfetario annuale estensibile a i tuoi eventuali familiari a carico con una diversa quota.