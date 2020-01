Ancora razzismo contro Balotelli che accusa: “Tifosi della Lazio vergognatevi”

Roma, 6 gennaio 2020 – “Laziali presenti oggi allo stadio vergognatevi”. Con questo post su Instagram, scoppia ufficialmente un altro “caso Balotelli”.

L’attaccante del Brescia è stato protagonista a tutto tondo della partita con la Lazio: segnando un gol, disputando una grande prestazione pur nella sconfitta dei suoi, ma anche riportando nuovamente sotto la luce dei riflettori il tema delle offese nei suoi confronti, razziste o anche non.

Questa volta l’attaccante non si e’ ribellato platealmente, come accadde gia’ il 3 novembre scorso quando, dopo aver udito alcuni “buu” razzisti provenienti da un settore dello stadio Bentegodi durante la partita col Verona, scaglio’ il pallone verso gli spalti. Ma ha protestato palesemente con l’arbitro, approfittando di una pausa di gioco per infortunio, contro i cori a lui rivolti. Questa volta i fatti si sono svolti con un clichè diverso, ma ugualmente ‘devastante’ per il diretto interessato.