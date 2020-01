Bilinguismo. Una nuova, pratica guida per genitori e insegnanti scaricabile online

Roma, 7 gennaio 2020 – Crescere un bambino bilingue e più semplice di quello che pensi. Parola di mamma, insegnante e giornalista polacca, naturalizzata italiana, che ha scritto una pratica guida (scaricabile online), dedicata alle coppie miste, genitori immigrati e gli insegnanti dei ragazzi con le radici straniere.

“Vi siete mai domandati perché nelle nostre società multietniche abbiamo ancora pochi poliglotti? Perché tutti vorremmo che i nostri figli imparassero almeno una lingua straniera, investiamo soldi in corsi e lezioni, ma facciamo fatica a insegnare loro la nostra lingua madre? La ragione è estremamente banale: abbiamo paura. Paura che “confonderemo” la testa del bambino. Paura che il nostro partner che non parla la nostra lingua madre si senta escluso dalla conversazione. Paura che nostro figlio non imparerà abbastanza bene la lingua del paese di residenza, il che gli causerà, in seguito, problemi a scuola. (…) Tutte queste paure sono molto simili alla paura dell’oscurità: eppure basta uno scatto per illuminare la stanza della nostra mente e vedere che non c’è nessun mostro o fantasma”.

L’autrice della guida, Danuta Wojtaszczyk, giornalista del gruppo editoriale StranieriinItalia, si è trasferita in Italia circa 20 anni fà. “Il mio soggiorno in Italia, una vacanza unita al lavoro stagionale, doveva durare due mesi, ma si è prolungato di quasi vent’anni. Da circa due decenni sono a contatto con persone, che fin da quando erano piccole, sapevano parlare più di una lingua e sono cresciute a contatto con varie culture. Le loro biografie sono differenti le une dalle altre, tutte però sono la prova che per crescere un bambino bilingue non è MAI troppo tardi e che questo tipo di educazione si rivela SEMPRE il miglior dono che si può dare a un giovane essere umano. Per alcuni anni ho insegnato ai ragazzi polacchi che vivono in Italia” – spiega nella prefazione. “Da più di una dozzina di anni lavoro come giornalista nelle redazioni internazionali, tra colleghi e colleghe che provengono da ogni parte del mondo. Nella vita di tutti i giorni sono la mamma di Jan, un bambino bilingue. Da qui questo opuscolo sull’educazione dei bambini bilingui, che dedico a tutte le coppie miste (multilingue), alle famiglie di immigrati, ai loro parenti, nonché agli insegnanti di bambini con radici straniere”.

La guida è intitolata “Naturalmente bilingue. Una guida pratica per genitori (e non solo)” è stata scritta in italiano e polacco e tradotta in lingua tedesca. In tutte le tre versioni è scaricabile in PDF:

PDF: (Italiano) “Naturalmente bilingue. Guida pratica per genitori (e non solo)”, Autore: Danuta Wojtaszczyk, collaborazione: Anna Malczewska e Ilaria Banchig

PDF: “Naturalnie dwujęzyczni. Błyskawiczny poradnik dla rodziców i nie tylko”. Autor: Danuta Wojtaszczyk, współpraca: Anna Malczewska, Ilaria Banchig (Wersja polsko-włoska)

PDF: (Tedesco)“Natürlich zweisprachig Ratgeber (nicht nur) für Eltern”. Danuta Wojtaszczyk, tłumaczenie: Sylvia Steinweber

La pubblicazione “Naturalmente bilingue. Guida rapida per genitori (e non solo)” è stata creata nell’ambito di un progetto realizzato dai redattori di „NaszŚwiat. it” – servizio di informazione online per i polacchi in Italia – dai redattori di „PolskiObserwator.de” – servizio di informazione online per i polacchi in Germania e la Fondazione Fundacja Edukacji

Polonijnej di Cracovia. Il progetto è cofinanziato dal Senato della Repubblica di Polonia con i fondi dedicati al sostegno delle comunità polacche all’estero per l’anno 2019.