Chiusura Schengen. Coronavirus, l’Ue contro Salvini: “Deplorevole uso crisi a fini politici”

Roma, 24 febbraio 2020 -“Sarebbe deplorevole se questa situazione fosse utilizzata a fini politici”. Così il commissario Ue responsabile per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic, ha risposto alla richiesta della Lega di Matteo Salvini di chiudere le frontiere dell’Italia ai migranti e di sospendere il trattato di Schengen, l’accordo europeo che prevede la libera circolazione di persone e merci tra Stati senza restrizioni ai confini“

In una nota ufficiale, la Lega aveva chiesto al governo di “valutare la sospensione temporanea dell’accordo di Schengen per poter mettere in campo controlli sanitari adeguati ai valichi di terra e nelle stazioni”. Un concetto ribadito con toni polemici da Salvini: “Se qualcuno non ha fatto o non farà tutto il suo dovere per proteggere gli italiani ne risponderà”.

Per Bruxelles, pero’, questa ipotesi è per ora lontana e, a ogni modo, dovrà essere discussa da tutti gli Stati membri. Secondo Lenarcic, qualsiasi misura che dovesse essere adottata un Paese dell’Ue riguardo ai controlli di confine con l’Italia dovrà essere preceduta da “una valutazione del rischio credibile”, essere “proporzionata” e presa “in coordinamento con gli altri Stati membri”.