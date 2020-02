Roma, 25 febbraio 2020 – “I migranti irregolari che venissero rintracciati sul territorio del Friuli Venezia Giulia verranno messi in quarantena in via precauzionale come richiesto dalla Regione Friuli Venezia Giulia”.

Sono le dichiarazioni del governatore Massimiliano Fedriga a margine di un incontro con i sindaci della Regione a Udine.

Questa richiesta “ha ricevuto l’ok dal Governo” ha aggiunto il presidente della regione.