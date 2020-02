Decreti sicurezza, in arrivo le proposte di modifica del Governo

in

Roma, 17 febbraio 2020 – La maggioranza sta affilando le armi per cambiare, se non proprio ‘smontare’, i decreti sicurezza voluti da Matteo Salvini.

Oggi il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese dovrebbe mettere sul tavolo delle proposte per destrutturare i provvedimenti del governo giallo verde anche su temi come la cittadinanza e il diritto di iscriversi all’anagrafe per i richiedenti asilo.

Secondo alcune anticipazioni del quotidiano “La Repubblica”, il ministro dell’Interno vorrebbe rivedere anche le norme contro le Ong, a cominciare dalla cancellazione della norma che impone il sequestro della nave in caso di prima violazione del divieto di ingresso nelle acque italiane, e punterebbe ad ampliare la tipologia dei permessi di soggiorno per i migranti.