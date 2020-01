Di Maio: “Presto nuovo patto europeo sui migranti”

Roma, 21 gennaio 2020 – “La Commissione Ue ha riaperto il negoziato in materia di migrazione e asilo e presto si arriverà a un nuovo patto europeo sulla questione migratoria”.

Lo ha ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che oggi ha incontrato il vicepresidente della Commissione Schinas e la commissaria agli Affari Interni e per le Migrazioni, Ylva Johansson.

A loro, ha scritto Di Maio, “ho riportato un concetto molto semplice: l’Italia è il Paese che ha dato di più in questi anni ed è stata lasciata sola, ora tocca a qualcun altro”. “Anche perché il nostro Paese rientra tra i 5 che hanno accolto più migranti in Unione Europea, ma le richieste di asilo sono più alte altrove, ad esempio in Francia, e ciò dimostra che gran parte delle persone che sbarcano sulle nostre coste non hanno intenzione di restarci, anzi vogliono poi andarsene nel Nord Europa”, ha insistito il ministro degli Esteri.