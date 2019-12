in

Roma, 13 dicembre 209 – Centinaia di bambini rifugiati, che viaggiano da soli attraverso i Balcani, sono bloccati in condizioni di forte disagio e rischio in Bosnia ed Erzegovina.

E’ l’allarme lanciato da Save the Children, impegnata nel trasferimento di 15 minori soli dal campo di Vucjak, svuotato nelle ultime ore dalle autorità e pronto per essere demolito. L’ex sito di smaltimento dei rifiuti, circondato da campi minati, era stato convertito in un campo profughi.