L’appello di Mediterranea: “L’Italia regolarizzi tutti i migranti come in Portogallo”

Roma, 31 marzo 2020 – “Sentire le parole di un governo, quello portoghese, che ha il coraggio di dichiarare che la sicurezza si costruisce con l’estensione dei diritti e non con la loro violazione è una delle cose migliori accadute in questo periodo così difficile, ed è la concretizzazione di parole come quelle pronunciate dal Papa in una sera di pioggia: nessuno si salva da solo”.

È quanto scrive Mediterranea Saving Humans nella sua pagina Facebook.

“Al governo italiano chiediamo di avere questo coraggio: il Portogallo ha aperto la strada. Regolarizzare subito le persone in posizione irregolare presenti nel nostro paese significa permettere loro di accedere alla sanità e ai servizi sociali: significa prendersi cura di ciascuno di noi – dice Mediterranea -. Siamo tutti sulla stessa barca, in mezzo a questa tempesta.