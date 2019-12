L’iniziativa. Lo Spezia porta allo stadio giovani migranti ospiti della Caritas

Roma, 30 dicembre 2019 – Tifo e urla di gioia quando lo Spezia segna: sono tifosi speciali quelli presenti sulle gradinate dello stadio Picco, per il match contro la Salernitana. Lo Spezia ha invitato alla partita i migranti ospiti della Caritas diocesana.

Un regalo di Natale per una ventina di giovanissimi che hanno sostenuto con passione la squadra della loro nuova città che si è imposta per 2-1. “Molti di loro sono appassionati di calcio, militano anche in alcune squadre locali – spiegano gli accompagnatori della Caritas -. Non è la prima volta che lo Spezia si dimostra così generoso e attento”.

In altre occasioni i ragazzi sono stati invitati al Picco. Ma la solidarietà non si ferma qui. “Abbiamo ricevuto una donazione importante da parte della società a sostegno delle nostre attività: servirà per riallestire la mensa e il dormitorio per i senza fissa dimora” spiega il direttore della Caritas spezzina don Luca Palei.