L’ipotesi. Regolarizzazione di colf, badanti e lavoratori agricoli: previsto contributo forfettario del datore di lavoro

Roma, 5 maggio 2020 – Alla stipula del contratto, il datore di lavoro pagherà un contributo forfettario per il rilascio del permesso di soggiorno al migrante. Dovrebbe essere questo (lo stesso usato nel 2012, ultimo provvedimento del tipo in Italia) lo strumento scelto dal governo per regolarizzare i lavoratori migranti.

Non solo nell’agricoltura – i braccianti irregolari sono stimati in 140-160 mila – , ma allargando la modalità anche per colf e badanti, categorie finora escluse da ogni ammortizzatore sociale, per giungere ad un totale di 600mila persone.

Queste le anticipazioni riguardo la probabile regolarizzazione dei migranti pubblicate da Il Manifesto