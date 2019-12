L’Onu: “L’Italia ha bisogno di supporto dall’Ue per gestire la questione migranti”

in

Roma, 18 dicembre 2019 – “Stati mediterranei come Italia e Grecia hanno diritto alla solidarietà e al supporto da parte del resto dell’Unione europea” per quanto riguarda la crisi dei migranti “ma finora non abbiamo visto questa solidarietà e questo supporto pienamente materializzati”.

Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, ospite al Senato. Nel suo discorso Guterres ha elogiato gli “sforzi e l’umanità dell’Italia, ma serve una risposta collettiva”.

“Mi congratulo – ha aggiunto Guterres – con l’apertura, la cura e la compassione che gli italiani hanno dimostrato nei confronti di decine di migliaia di rifugiati che sono arrivati ​​sulle sue rive negli ultimi anni”. “È profondamente preoccupante – ha proseguito – che rifugiati e migranti continuino a morire mentre attraversano mari e deserti. Dobbiamo fare tutto il possibile per impedirlo, intervenendo nei paesi di origine, in quelli di transito e di destinazione. Soprattutto, abbiamo bisogno di risposte collettive, compresi i programmi di sviluppo con opportunità e posti di lavoro nelle regioni di origine”. “Dobbiamo perseguire – ha concluso – i trafficanti di esseri umani e le reti criminali che traggono profitto dalla miseria della gente. Dobbiamo rafforzare percorsi regolari per la migrazione e il reinsediamento dei rifugiati.