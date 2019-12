Migranti. Conte: “Governo sta ottenendo risultati migliori senza fare clamore”

Roma, 16 dicembre 2019 – In materia di immigrazione il governo sta ottenendo risultati anche migliori di quelli ottenuti con la Lega in maggioranza, ma “senza clamore” e “senza far stare le persone 20 giorni in mare”.

Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, durante la registrazione di ‘Accordi e disaccodi che in onda sul canale Nove.

“Stiamo dimostrando – ha sottolineato – che abbiamo ottimi numeri, anzi stiamo aumentando il numero dei rimpatri, dove prima si è fatto molto poco. Stiamo ottenendo gli stessi risultati, anzi migliori, senza clamore, senza far stare persone 20 giorni in mare… Quando arriva una nave assegnamo un porto e poi c’è la redistribuzione”.