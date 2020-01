Roma, 13 gennaio 2020 – Papa Francesco è tornato a mettere in rilievo le immani fatiche e anche le tragedie dei migranti che lasciano la loro terra.

Parlando alla comunità del Pontificio Collegio Etiopico in Vaticano, frequentato da etiopi ed eritrei, il pontefice ha ricordato i loro connazionali che “spinti dalla speranza hanno lasciato la loro patria a costo di immani fatiche e non di rado andando incontro a tragedie per terra e per mare”.