Salvini & migranti. Caso Open Arms, il 27 febbraio giunta Senato vota autorizzazione a procedere

Roma, 5 febbraio 2020 – La Giunta delle immunità del Senato voterà il 27 febbraio nel pomeriggio sulla richiesta di autorizzazione a procedere a carico dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, leader della Lega, per il ritardato sbarco dei migranti soccorsi dalla nave Open Arms. Lo ha deciso l’ufficio di presidenza della Giunta.

Sulla richiesta inoltrata a palazzo Madama dal tribunale dei ministri di Palermo la Giunta si riunirà giovedì prossimo, 6 febbraio, alle 8.30 per la relazione introduttiva.

Il 17 è prevista in calendario una eventuale audizione di Salvini, il 18 la seduta per la presentazione della proposta del relatore Maurizio Gasparri di Forza Italia (presidente della Giunta). Per la discussione del caso sono in calendario le sedute del 19, 20 e 25.