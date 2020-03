in

Roma, 30 marzo 2020 – “Ho accolto e ringraziato, insieme alla delegazione regionale, i 10 medici e 20 infermieri appena arrivati in aeroporto dall’Albania. Rinforzi importanti per le nostre strutture di Brescia, come sapete, tra le più impegnate nella lotta al Coronavirus”.

Lo ha scritto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, in un post su Facebook.