Tratta di essere umani, arrestato gruppo criminale a Piacenza

Roma, 8 gennaio 2020 – La Polizia di Stato di Piacenza ha concluso due operazioni di polizia giudiziaria, denominate “Little Free Bear I” e “Little Free Bear II”, che hanno portato, al termine di complesse e articolate indagini, ad assicurare alla giustizia diversi cittadini di nazionalità nigeriana e non, appartenenti ad un sodalizio criminale operante in ambito internazionale e con sede “operativa” anche in questo capoluogo.

Le indagini dei poliziotti della squadra mobile hanno fatto luce su un fenomeno di tratta di esseri umani, di riduzione in schiavitù e di favoreggiamento all’immigrazione clandestina, il tutto finalizzato al favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, anche minorile.