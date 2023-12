Aumento degli attraversamenti irregolari delle frontiere europee e dei decessi in mare: una crisi umanitaria in crescita

in

Roma, 19 dicembre 2023 . Il periodo tra gennaio e settembre 2023 ha testimoniato un allarmante incremento degli attraversamenti irregolari delle frontiere europee, con un totale di 281.872 casi, segnando un aumento del 18% rispetto all’anno precedente. Questo fenomeno è stato accompagnato da un altro dato scioccante: i decessi in mare sono aumentati del 31% durante lo stesso periodo.

Questa drammatica escalation solleva interrogativi cruciali sul fronte dell’immigrazione e della gestione delle frontiere, mettendo in luce una crisi umanitaria che continua a intensificarsi. Di fronte a queste cifre in crescita, è fondamentale analizzare e affrontare le cause sottostanti a questo aumento.

L’Europa si è trovata di fronte a un flusso costante di persone che cercano rifugio e opportunità migliori, spinte da conflitti, instabilità politica ed economica, e cambiamenti climatici. Tuttavia, le politiche restrittive adottate da diversi paesi europei hanno contribuito a rendere questi attraversamenti sempre più rischiosi e mortali.