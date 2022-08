Bonus 200 euro a colf e badanti: entro quando presentare la domanda

Roma, 16 agosto 2022 – Per ottenere il bonus 200 euro, colf e badanti devono presentare la domanda entro il 30 settembre 2022. Una volta inoltrata, sarà possibile verificare l’esito della richiesta direttamente dal sito dell’Inps dopo circa quattro giorni lavorativi. Per farlo sarà sufficiente accedere alla sezione “prestazioni non pensionistiche” e poi alla sezione bonus 200 euro.

Bonus 200 euro per colf e badanti, entro quando presentare la domanda

Oltre a colf e badanti, nel mese di ottobre riceveranno il bonus 200 euro anche i titolari di Naspi e Dis-Coll (se in disoccupazione a giugno). Inoltre, verrà erogato ai beneficiari della disoccupazione agricola 2021 e ai titolari delle ex indennità Covid, ovvero dei decreti Sostegni e Sostegni bis. Se queste ultime categorie riceveranno il bonus in automatico, non sarà lo stesso per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co). Così come per gli stagionali a tempo indeterminato e intermittenti con 50 giornate di lavoro effettivo nel 2021.

Poi ancora dovranno presentare domanda gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo con 50 contributi giornalieri nel 2021. Uguale anche gli autonomi occasionali privi di partita Iva non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Infine, le medesime regole valgono per gli incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita Iva attiva e iscritti alla gestione separata alla data del 18 maggio 2022, che possano far valere per il 2021 un reddito superiore a 5mila euro.

