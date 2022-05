Bonus 200 euro, le famiglie non dovranno versarli per colf e badanti: ecco come ottenerli

Roma, 9 maggio 2022 – Anche le famiglie che hanno a carico colf o badanti dovranno anticipare il bonus 200 euro varato per contrastare l’aumento delle bollette? Il governo ha fatto chiarezza a riguardo e la risposta è no: di fatto, quindi, loro vengono riconosciuti come dei datori di lavoro “particolari”. Questa categoria di lavoratori, quindi, probabilmente dovrà effettuare una domanda specifica per ottenerli.

Bonus 200 euro, da chi li riceveranno colf e badanti

E’ possibile, quindi, che i richiedenti del bonus 200 euro debbano presentare all’Inps una domanda simile a quella prevista per l’erogazione del bonus Covid nel 2020. E potranno ottenerlo anche i percettori del reddito di cittadinanza, ma solo dopo che l’ines avrà effettuato i dovuti controlli. Secondo quanto si apprende, infatti, l’incentivo non verrà dato solamente a chi è titolare di pensione e ancora lavora (perché li riceverà comunque in quanto pensionato). Lo stesso vale per le famiglie che hanno un lavoratore a basso reddito, perché lo prenderanno direttamente dal datore di lavoro.

Le retribuzioni interessate dovrebbero essere quelle di giugno, e i 200 euro anticipati, poi, verranno compensati in tempi molto brevi. Al momento, infine, non è ancora chiaro come riusciranno a ottenerli i lavoratori autonomi. Per loro, infatti, a quanto pare è stato previsto un fondo specifico, e la somma potrebbe essere attribuita nell’ambito dei versamenti Iva mensili.

