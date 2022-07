Bonus 200 euro, quando riusciranno a ottenerlo anche gli stagionali e i precari

in

Roma, 27 luglio 2022 – Alcune categorie erano state escluse dal bonus 200 euro. Parliamo dei lavoratori stagionali, dei dipendenti agricoli e dei precari della scuola. Proprio per questo motivo verrà inserito un nuovo beneficio all’interno del decreto Aiuti bis. Fondamentale per arrivare a questo accordo è stato l’intervento dei sindacati all’incontro di mercoledì insieme al presidente del Consiglio Mario Draghi.

Bonus 200 euro per stagionali e precari

Durante l’incontro era presenti i tre leader di Cgil, Cisl e Uil: Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. La conferma di un nuovo incentivo è arrivata a termine della riunione: anche gli stagionali e i precari riceveranno il bonus 200 euro. Non ci sarà, invece, un nuovo beneficio per chi ha già ricevuto la somma a luglio. Inoltre, verranno prorogate le misure sul taglio delle accise sul prezzo dei carburanti e gli sconti in bolletta. E, forse, potrebbe aumentare ancora la tassa sugli extra-profitti delle aziende energetiche.

All’interno del Decreto Aiuti bis, poi, ci saranno anche una serie di interventi sugli stipendi: secondo quanto si apprende, dovrebbe aumentare dell’1% la decontribuzione dei redditi fino a 35 mila euro, fino al 31 dicembre 2022. Questo si tradurrà in un aumento nel netto in busta paga, proprio come richiesto da Cgil, Cisl e Uil. “Dal governo sono arrivate alcune prime risposte che vanno nella direzione delle nostre richieste”, ha infatti dichiarato Landini. “L’esecutivo, nonostante la crisi, ha mantenuto l’impegno con i sindacati, e questo lo abbiamo apprezzato”, ha invece commentato Sbarra.

