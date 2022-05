Bonus 200 euro, quando arriverà categoria per categoria

Roma, 17 maggio 2022 – Quest’estate verrà erogato il bonus 200 euro indirizzato a dipendenti, pensionati, disoccupati e autonomi. L’unico requisito obbligatorio è avere un reddito annuo inferiore ai 35 mila euro. Più precisamente, però, quando arriveranno questi soldi? Scopriamolo nel dettaglio.

Bonus 200 euro, quando arriverà

In linea generale, almeno per quanto riguarda i dipendenti, i pensionati e i disoccupati il bonus 200 euro dovrebbe arrivare a luglio direttamente sul conto corrente. Più nel dettaglio, i pensionati dovrebbero riceverlo insieme all’assegno previdenziale i primi giorni del mese, così come da normale calendario. Chi ritira la pensione presso un istituto di credito o uno sportello Postamat, quindi, potrà mettersi in tasca il bonus già il primo di luglio. Se invece l’accredito avviene tramite le Poste, o si ritira la quota allo sportello, bisognerà attendere la turnazione alfabetica fissata all’esterno di ciascun ufficio postale. E, di conseguenza, attendere il proprio turno.

I disoccupati, invece, anche titolari di reddito di cittadinanza, riceveranno il bonus 200 euro direttamente dall’Inps e, anche in questo caso, il pagamento dovrebbe essere in programma per luglio. Una data ufficiale, tuttavia, non è ancora stata dichiarata. Infine, la categoria dei lavoratori. I dipendenti otterranno l’incentivo direttamente in busta paga, sempre nello stesso mese degli altri. A occuparsene, quindi, almeno in un primo momento, saranno i datori di lavoro che poi lo riceveranno indietro al primo pagamento fiscale. In questo caso, quindi, il pagamento non avverrà per tutti lo stesso giorno, ma dipenderà dalle singole aziende. Rimane ancora una nube di incertezza attorno agli autonomi: a oggi si sa che verrà istituito un apposito fondo e che i dettagli verranno definiti con un decreto. È lecito aspettarsi che il beneficio arrivi a luglio anche in questo caso.

