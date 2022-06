Bonus 200 euro, online il sito Inps per presentare la domanda: chi deve farlo e come

Roma, 29 giugno 2022 – E’ stato ufficialmente aperto il nuovo sito online dell’Inps dedicato alle domande per ottenere il bonus 200 euro. L’incentivo, studiato per aiutare gli italiani ad affrontare l’aumento dei costi della vita, è destinato a lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati e percettori del Reddito di Cittadinanza. Vediamo tutti i dettagli del nuovo portale.

Bonus 200 euro, come fare domanda

I cittadini a cui è rivolto l’incentivo potranno quindi accedere alla home page del sito dell’Inps, seguire il percorso “Prestazioni e servizi”, poi “Servizi” e infine “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. Una volta entrati con il proprio Spid sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza. Ricordiamo che possono presentare domanda i lavoratori domestici, i titolari di rapporti di collaborazione continua, gli stagionali a tempo determinato e intermittenti. Poi ancora gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, gli autonomi occasionali privi di partita IVA e gli incaricati alle vendite a domicilio. A seconda della categoria, varia la scadenza per presentare la domanda. Per quanto riguarda i lavoratori domestici, per esempio, l’ultimo giorno disponibile è il 30 settembre. Per tutte le altre categorie, invece, il termine ultimo è il 31 ottobre.

I dipendenti, sia pubblici che privati, potranno ricevere l’indennità direttamente dal proprio datore di lavoro. A condizione, però, che si dichiari di non essere titolari di trattamenti pensionistici, o di ricevere una forma previdenziale. O ancora di beneficiare di trattamenti di accompagnamento alla pensione o il Reddito di Cittadinanza. In quei casi, infatti, il bonus 200 euro sarà erogato direttamente dall’Inps.

La domanda di bonus da parte dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, nonché degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo deve essere presentata esclusivamente se tali lavoratori non percepiscono il bonus direttamente dal datore di lavoro. Mentre i beneficiari delle indennità Covid-19 e i titolari delle prestazioni NASpI e DIS-COLL nel mese di giugno 2022, otterranno l’erogazione da parte dell’Inps, senza necessità di inoltrare la domanda.

