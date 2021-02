Bonus 2021, quali non richiedono la presentazione dell’Isee

Roma, 2 febbraio 2021 – Ci sono molti bonus previsti per l’anno 2021 che non richiedono la presentazione della dichiarazione Isee, ovvero il documento che certifica la situazione reddituale familiare. Cerchiamo di fare chiarezza su quali sono.

Bonus 2021

Il primo da segnalare tra i bonus del 2021 è quello “bebè”, un incentivo destinato alle famiglie che hanno appena avuto un bambino, lo hanno adottato l’hanno avuto in preaffidamento. In questo caso, è possibile non presentare la dichiarazione Isee, tuttavia si otterrà così l’importo minimo di 80 euro al mese, e quindi 960 euro annui. Si può beneficiare di questo importo anche se, contemporaneamente, si riceve l’assegno unico. Di fatto, è un assegno aggiuntivo, che si ottiene ogni mese fino allo scadere del primo anno di età o fino al primo anno di ingresso in famiglia. La domanda deve essere presentata all’Inps, per via telematica, entro 90 giorni dalla nascita o dall’ingresso in famiglia.

Per il 2021, poi, anche il bonus asilo nido non richiede di presentare la dichiarazione Isee. Anche questo caso, non fornendola, si otterrà l’importo minimo previsto, quindi 1.500 euro. Il bonus asilo nido è un contributo erogato per aiutare a pagare le rette degli asili nido, sia pubblici che privati, e/o l’assistenza domiciliare per bambini con età inferiore ai tre anni e affetti da gravi patologie. Se si presenta l’Isee, invece, si possono ottenere importi maggiori che variano in base al reddito: nel caso di un Isee inferiore ai 25mila, per esempio, il bonus sarebbe pieno, quindi 3mila euro.

Bonus “mamma domani”

Infine, tra i bonus del 2021 che si possono richiedere senza dover presentare la dichiarazione Isee c’è quello denominato “mamma domani”. Anche questo è stato confermato in attesa dell’arrivo dell’assegno unico, previsto per luglio. A differenza degli altri, per ottenerlo non è necessario presentare il modello Isee poiché non risponde a limiti di reddito. Spesso è conosciuto come “premio di nascita”, ed è un incentivo di 800 euro che si riceve dopo aver posto la domanda all’Inps. Per riceverlo bisogna inoltrare la richiesta al compimento del settimo mese di gravidanza, ma può essere presentata anche dopo la nascita del figlio, entro però il primo anno del bambino.



>> Tutte le notizie di Stranieri In Italia