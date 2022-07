Bonus benzina 200 euro chi lo può ottenere e come

Roma, 15 luglio 2022 – E’ tutto pronto: presto il bonus benzina pari a 200 euro verrà erogato per contrastare l’aumento del prezzo del carburante. Tutte le istruzioni sono state pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate. L’incentivo non verrà tassato e i beneficiari lo riceveranno direttamente dai propri datori di lavoro. Vediamo tutti i dettagli.

Bonus benzina 200 euro, come funziona

Potranno ottenere il bonus benzina di 200 euro i lavoratori dipendenti privati, quindi non quelli delle amministrazioni pubbliche. Possono essere predisposti da subito, senza necessità di accordi contrattuali. E valgono per benzina, gasolio, Gpl e metano, ma anche per la ricarica di veicoli elettrici. Per riceverlo non è necessario presentare alcuna domanda. Questa, infatti, è una forma di welfare aziendale offerta ai dipendenti direttamente dalle imprese private in maniera volontaria. La circolare firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, specifica quali sono i datori di lavoro e i lavoratori interessati dal beneficio, le modalità di erogazione e le regole da seguire nel caso in cui siano riconosciuti come premio di risultato.

Nel dettaglio, quindi, possono ricevere il bonus benzina 200 euro i datori di lavoro privati, i soggetti che non svolgono più un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri dipendenti. Il bonus non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente e rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dall’articolo 51 del Tuir. Questo significa che va conteggiata in maniera separata rispetto agli altri benefit.

