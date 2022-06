Bonus casalinghe 2022: che cos’è, come funziona e chi può ottenerlo

Roma, 21 giugno 2022 – Arriva il bonus casalinghe 2022. Si tratta di una misura di sostegno alle famiglie, un contributo che uomini e donne riceveranno una volta ogni tanto. Per ottenerlo, però, servono dei requisiti specifici: vediamoli nel dettaglio.

Bonus casalinghe 2022, che cos’è e come funziona

Il bonus casalinghe 2022 è un incentivo pensato per quelle persone che nella vita si sono dedicate alla famiglia e alla casa, non versando quindi i contributi previdenziali necessari per ottenere la pensione. L’unico, vero, requisito d’accesso, oltre ad avere superato i 67 anni, è quello di avere un’assicurazione contro gli infortuni domestici dell’Inail. Sul sito dell’Istituto previdenziale, poi, viene specificato che, per accedere al contributo, oltre ai limiti di età, sono previsti un tetto massimo di reddito di 6.085,30 euro annui, per chi vive da solo. E di 12.170,60 euro se coniugato.

Per ottenere il bonus casalinghe 2022, inoltre, il richiedente deve possedere la cittadinanza italiana, o di un Paese europeo, e deve essere residente in Italia in maniera stabile da almeno 10 anni. L’importo del sussidio varia a seconda del reddito di chi lo riceve e, in generale, può arrivare a un massimo di 468,10 euro al mese per chi non ha nessun tipo di entrata. Per un totale di 6.085,30 euro erogati sulle 13 mensilità.

