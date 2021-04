in

Roma, 12 aprile – Oggi sono iniziati i pagamenti automatici da parte dell’Inps per i bonus destinati ai lavoratori stagionali previste dal Decreto Sostegno. Si tratta di un’erogazione che avverrà una tantum, pari a 2.400 euro. Cerchiamo di capire meglio a chi spetta e come fare domanda, entro il 30 aprile 2021.

Bonus Inps decreto sostegno, le categorie beneficiarie

Tramite il messaggio n. 1452 dell’8 aprile 2021 l’Inps ha comunicato che è iniziata la liquidazione dei bonus previsti dal Decreto Sostegno per i lavoratori stagionali del turismo, dello spettacolo e dello sport. A tutti coloro che hanno già ricevuto le indennità assegnate dai precedenti decreti Rilancio e Ristori, infatti, verranno erogati in modo automatico. I lavoratori che, al contrario, non hanno ancora beneficiato di alcuna cifra, invece, possono fare domanda entro il 30 aprile tramite due mezzi. O sul sito dell’Inps, oppure rivolgendosi ai servizi gratuiti messi a disposizione dagli Enti di Patronato. Nello specifico, quindi, chi ne può usufruire?

La misura è destinata a:

lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

lavoratori intermittenti;

autonomi occasionali;

incaricati alle vendite a domicilio;

lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

addetti dello spettacolo.

La cifra che riceveranno una tantum queste categorie è di 2.400 euro. Come fa sapere l’Inps, infatti, “si è provveduto centralmente alla liquidazione dell’indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore di tutti i lavoratori già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del citato decreto-legge n. 137/2020, appartenenti alle sopra richiamate categorie”.

