Roma, 2 maggio 2022 – Con il bonus mobilità 2022 si possono ricevere fino a 750 euro di rimborso per la spesa sostenuta. Per presentare la domanda e ottenerlo ci sono ancora pochi giorno: il termine, infatti, è fissato al 13 maggio. Vediamo quindi tutto quello che c’è da sapere per poterne usufruire, e come utilizzarlo per i mezzi di trasporto.

Bonus mobilità 2022, tutto quello che c’è da sapere

Il credito d’imposta previsto dal bonus mobilità 2022 può essere utilizzato anche per coprire i costi di abbonamento ai mezzi pubblici. Come fa sapere l’Agenzia delle Entrate, infatti, la misura è riconosciuta “alle persone fisiche che, dal 1 agosto 2020 al 31 dicembre 2020, hanno sostenuto spese per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari”. Poi ancora “abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile”.

Inoltre, “possono usufruire del credito d’imposta le persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, hanno rottamato, contestualmente all’acquisto di un veicolo, anche usato, a bassa emissione di anidride carbonica (Co2 compresa tra 0 e 110 g/km), un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dalla normativa in materia (art. 1, comma 1032 della legge n. 145/2018)”. Per ottenere il bonus mobilità 2022, e fino a 750 euro di rimborso, non è necessario alcun limite Isee, ma la fruizione non va oltre il periodo di imposta 2022. Infine, la richiesta deve essere presentata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, e una volta effettuata la domanda è necessario attendere la risposta entro 10 giorni. Dopodiché, in caso di accettazione, sarà la stessa Agenzia a calcolare l’importo del bonus.

