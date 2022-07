Roma, 19 luglio 2022 – Entro il 27 luglio l’Inps dovrebbe pubblicare le ultime novità riguardanti il bonus psicologo: come ottenerlo, a quanto ammonta l’incentivo e come fare domanda. Inoltre, insieme al Ministero della Salute, renderanno noto da quando sarà possibile presentare la richiesta. Da quel momento scatteranno i 60 giorni di tempo per ricevere il beneficio. Vediamo tutti i dettagli.

Bonus psicologo, tutto quello che c’è da sapere

Secondo quanto emerso fino adesso, il contributo del bonus psicologo arriverà a un valore massimo di 600 euro per ciascun cittadino con un reddito inferiore ai 50 mila euro annui. L’incentivo servirà per pagare le sedute di psicoterapia e ne possono usufruire tutti coloro che si trovano in una condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica. E che quindi necessitano di un percorso psicoterapeutico, di un aiuto. Per ottenere il bonus sarà possibile presentare la domanda per via telematica sull’apposita piattaforma che l’Inps pubblicherà nei prossimi giorni. Per accedervi servirà lo Spid, oppure la Carta d’identità elettronica o la Carta nazionale dei servizi. In alternativa, si potrà domandare il contributo anche telefonando al contact center dell’Istituto.

Una volta chiuse le domande, l’Inps provvederà a stilare una graduatoria in cui saranno identificati tutti i beneficiari della misura per l’assistenza psicologica. A ciascun poi verrà rilasciato un codice che dovrà comunicare al proprio professionista di riferimento, il quale a sua volta lo utilizzerà per ottenere il pagamento da parte dell’Inps. Una volta erogato, il voucher deve essere utilizzato entro 180 giorni. Se non dovesse essere presentato entro i termini, pare che la domanda verrà annullata.

Il bonus psicologo che si riceverà dipenderà dalla fascia di reddito: chi ha un Isee inferiore ai 15 mila euro ha diritto a un incentivo del valore massimo di 600 euro per la spesa di 12 sedute. Per coloro che hanno un Isee tra i 15 e i 30 mila euro, invece, sarà erogato un importo di 400 euro, utile per otto incontri. Infine, se si ha un Isee sopra i 30 mila euro, ma inferiore ai 50 mila, si ha accesso a 200 euro per quattro sedute.

