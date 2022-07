Bonus trasporti da 60 euro: chi può ottenerlo, come richiederlo e quando

Roma, 28 luglio 2022 – A settembre arriverà il bonus trasporti da 60 euro. L’obiettivo è quello di favorire gli spostamenti sui mezzi, facendo risparmiare sui costi dell’abbonamento annuale o mensile. Già inserito del decreto Aiuti, dopo la stagione estiva si potrà finalmente richiedere. Vediamo tutti i dettagli.

Bonus trasporti, chi può ottenerlo

“Si tratta di un sostegno concreto per studenti, lavoratori, pensionati. Per tutti quei cittadini che utilizzano il trasporto pubblico, su gomma e su ferro. E proveremo a renderlo strutturale anche per il prossimo anno”, ha spiegato il ministro del Lavoro Andrea Orlando. “La misura è pensata per sostenere le persone economicamente più fragili in un momento difficile come quello attuale. E’ un’occasione per incentivare l’uso del trasporto pubblico locale. E un esempio di provvedimento che, come auspichiamo, produrrà ricadute positive anche dal punto di vista della sostenibilità sociale e ambientale”, ha aggiunto inoltre il ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili Enrico Giovannini.

Come già sottolineato, il bonus trasporti è valido per l’acquisto di abbonamenti per i servizi TPL, regionale e interregionale, e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Sono esclusi, invece, i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino. Il valore del buono è pari al 100% della spesa da sostenere per l’acquisto, e non può superare l’importo di 60 euro. Possono richiederlo tutti i cittadini che, nel 2021, hanno dichiarato un reddito non superiore ai 35mila euro. Il beneficio, infine, è nominativo e non cedibile, e può essere utilizzato per un solo abbonamento. Resta inoltre la detrazione del 19% sulla spesa per l’acquisto degli abbonamenti rimasta a carico del beneficiario del buono (per un importo non superiore a 250 euro).

Come richiedere il bonus

Per ottenerlo è necessario accedere al portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it, che verrà attivato nelle prossime settimane. Verranno richieste le dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, e bisognerà indicare l’importo del buono richiesto a fronte della spesa prevista. Poi ancora bisognerà esplicare gestore del servizio di trasporto pubblico. E infine le persone che nell’anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro. Una volta ottenuto il bonus trasporti da 60 euro, ci si può recare presso un solo gestore dei servizi di trasporto e presentarlo alle biglietterie entro un mese dall’emissione. A quel punto il gestore accederà al portale, verificherà la validità del buono e in caso di controllo positivo rilascerà subito l’abbonamento richiesto, registrando sul portale l’utilizzo del buono.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia