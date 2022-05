Bonus trasporti pubblici pari a 60 euro, che cos’è e come ottenerlo

Roma, 6 maggio 2022 – Il governo si appresta a varare una nuova misura per aiutare gli italiani a contrastare il caro-energia. Oltre al bonus 200 euro, infatti, all’interno del Decreto Aiuti sembra essere stato inserito anche quello per i trasporti pubblici. Vediamo più nel dettaglio che cos’è e come fare per ottenerlo.

Bonus trasporti pubblici, che cos’è

Secondo quanto riportato nella bozza, si tratterebbe un bonus di 6o euro utilizzabile per pagare l’abbonamento ai trasporti pubblici locali, regionali e interregionali. E’ indirizzato agli studenti e ai lavoratori, ma per poterlo ottenere bisogna dimostrare di avere un reddito annuo inferiore ai 35 mila. Per realizzarlo, verrà istituito un fondo ad hoc presso il ministero del Lavoro di 100 milioni di euro. Come si legge nel testo, il bonus avrà il nome del titolare e potrà essere utilizzato per l’acquisto di un solo abbonamento, e non sarà cedibile.

Ancora non è chiaro come verrà erogato. Presto, però, dovrebbe arrivare un decreto ministeriale in grado di delineare nel dettaglio come sarà possibile fare richiesta e quali procedure bisognerà seguire per ottenerlo. Sappiamo, però, che lo si potrà richiedere fino al 31 dicembre 2022. “Il valore del buono di cui al primo periodo è pari al 100% della spesa da sostenere per l’acquisto dell’abbonamento. E, comunque, non può superare l’importo di euro 60. Il buono di cui al primo periodo può essere riconosciuto esclusivamente in favore delle persone fisiche diverse da quelle che, nell’anno 2021, hanno dichiarato un reddito personale ai fini Irpef superiore ai 35.000 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente”, riporta il testo.

