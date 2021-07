Bonus vacanze anche per i pacchetti turistici: tutte le novità in arrivo

Roma, 12 luglio 2021 – Il bonus vacanze potrà essere utilizzato anche sui pacchetti turistici? Probabilmente sì. E’ stato presentato un emendamento al Dl Sostegni Bis che richiede alcune novità rispetto all’incentivo. Teoricamente, la modifica prevede anche l’istituzione di un fondo di 5 milioni di euro per il 2021 a sostegno delle strutture ricettive extra-alberghiere. Vediamo però nel dettaglio tutte le novità in arrivo.

Bonus vacanze, le novità in arrivo

La Commissione Bilancio ha già approvato le novità contenute all’interno degli emendamenti presentati. Rispetto al bonus vacanze, si parla di un’estensione dell’incentivo anche ai pacchetti turistici. Questo significa che dovrebbe cadere il limite che imponeva di utilizzarlo solamente nelle strutture ricettive, tramite agenzie di viaggio o tour operator. E non è tutto: con un nuovo fondo da 5 milioni di euro si ha intenzione di aiutare quelle strutture extra-alberghiere non imprenditoriali, in possesso di codice identificativo o che siano autocertificate “B&B”, che nel 2021 sono state messe in difficoltà dalle misure anti covid.

Tutto il resto dovrebbe rimanere come da copione: l’importo del bonus vacanze dovrebbe rimanere pari a 500 euro per i nuclei familiari composti da tre o più persone. Dovrebbe essere di 300 euro per le famiglie con due componenti e di 150 euro per i nuclei composti da una sola persona. Inoltre, rimane l’impossibilità di richiederlo per il 2021: potranno usufruirne solamente coloro che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2020. Al momento, infatti, non è prevista un proroga. Infine, i cittadini che lo hanno richiesto avranno tempo fino al 31 dicembre 2021 per utilizzarlo.

