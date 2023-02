Borrell: “Per gestire l’immigrazione la “fortezza Europa” non è la soluzione”

Roma, 9 febbraio 2023 – E’ iniziato oggi il Consiglio straordinario europeo, l’appuntamento dei 27 Stati membri per parlare, tra le altre cose, di immigrazione. “La “fortezza Europa” non è una soluzione“, ha commentato subito l’Alto rappresentante Ue per la Politica estera Josep Borrell.

Borrell: “Per controllare l’immigrazione la “fortezza Europa” non è la soluzione”

“Il problema non è fermare l’immigrazione, ma gestirla. Dobbiamo offrire corridoi di immigrazione regolare, e occorre lavorare meglio con i nostri Partner nel mondo. Possiamo chiedere alle persone di riprendere i migranti irregolari, ma dobbiamo offrire linee di migrazione regolare. Perché, in primo luogo, l’Europa ha bisogno dei migranti. E, in secondo luogo, è un modo per trattare meglio con i nostri partner in tutto il mondo”, ha aggiunto inoltre l’Alto rappresentate Ue per la Politica estera Borrell.

Olaf Scholz, invece, il cancelliere tedesco, ha ammesso che si augura che l’Unione europea “sviluppi prospettive comuni” sul tema per poter affrontare le “grandi sfide legate alla migrazione”. Giorgia Meloni, poi, ha dichiarato: “Oggi la questione migratoria è diventata europea. Questo è un passo avanti. La bozza delle conclusioni, se guardiamo al passato, sul tema della dimensione esterna, del fatto che la questione migratoria è una questione europea, sul tema della specificità del confine marittimo è un enorme passo avanti rispetto al passato. Negli ultimi cinque o sei anni immaginare che ci fosse una tale presa di coscienza sulla materia da parte del Consiglio europeo era difficile. Quindi lo considero un ottimo punto di partenza, frutto di un importante lavoro italiano, non solo politico ma anche della nostra diplomazia. Quindi sono abbastanza ottimista”.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia