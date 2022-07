Brindisi, violazione nell’uso del contante in un Money Transfer: multa milionaria per il titolare e per i clienti

Roma, 21 luglio 2022 – Una multa milionaria per violazione nell’uso del contante: è successo a Brindisi in un esercizio commerciale abilitato al Money Trasfer. Tra gli indagati non è finito solamente il proprietario del locale, ma anche numerosi clienti colpevoli di aver aggirato le leggi sul trasferimento del denaro.

Brindisi, multa milionaria a un Money Transfer

Durante l’operazione è stato effettuato un controllo nel quale sono state prese in esame più di 50.000 operazioni di trasferimento di denaro contante. Operazioni eseguite in un arco temporale di due anni per un volume complessivo di transazioni di oltre 11 milioni di euro. Gli approfondimenti hanno consentito di rilevare che 189 clienti del “Money transfer”, in un ristrettissimo arco temporale (al massimo di sette giorni), hanno eseguito 283 transazioni eludendo la normativa secondo cui è possibile inviare denaro contante fino all’importo complessivo di 1.000 euro. Tramite tecniche di frazionamento degli importi da spedire, quindi, è stato concesso il trasferimento all’estero di circa 450 mila euro.

Le indagini quindi hanno portato a contestare, a carico del gestore del “Money transfer” e dei clienti, qualcosa come 569 violazioni amministrative, con sanzioni che in totale oscillano tra 1,2 e oltre 28 milioni di euro.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia