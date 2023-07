Canarie, avvistato il barcone disperso con a bordo 200 migranti

Roma, 10 luglio 2023 – Nelle ultime ore le autorità spagnole hanno annunciato il ritrovamento di un’imbarcazione dispersa nelle acque a largo delle Canarie, che potrebbe essere una delle tre partite dal Senegal due settimane fa, diretta verso la Spagna. Secondo la Bbc, a bordo dell’imbarcazione si stima siano presenti oltre 200 migranti, tra cui donne, bambini e uomini in cerca di una vita migliore.

Migranti, segnalata la barca dispersa

La Guardia Costiera spagnola ha mobilitato immediatamente le risorse necessarie per il ritrovamento delle imbarcazioni. La nave Guardamar Calíope e un mercantile sono stati inviati per supportare le operazioni di salvataggio e garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte. L’aereo Sasemar 101, utilizzato nelle ricerche, ha localizzato il barcone nella zona in cui si sospettava si trovasse, a circa 71 miglia a sud di Gran Canaria. Le preoccupazioni sono cresciute a seguito delle segnalazioni dell’ong Caminando Fronteras, che ha riportato la scomparsa di diverse imbarcazioni lungo questa rotta migratoria.

Secondo l’agenzia di stampa spagnola Efe, non si tratterebbe dell’unica imbarcazione dispersa in mare, ma ci sarebbero ancora due barchini con a bordo dozzine di migranti di cui non si hanno notizie. In totale, si stima che le tre imbarcazioni possano trasportare circa trecento persone, compresi numerosi bambini. Non è un caso che la segnalazione sia arrivata proprio dalla rotta migratoria tra l’Africa occidentale e le isole Canarie, che infatti è considerata una delle più pericolose al mondo. Secondo i dati forniti dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), nel 2022 almeno 559 persone hanno perso la vita in mare durante il tentativo di raggiungere le coste spagnole. Nel 2021, il bilancio delle vittime era stato ancora più drammatico, con 1126 decessi.

Quest’anno, stando all’ong Walking Borders, i migranti morti lungo questa rotta sono già saliti a 950, tra cui 112 donne e 49 bambini. È importante sottolineare che questi numeri potrebbero essere sottostimati, poiché la mancanza di un monitoraggio adeguato rende difficile ottenere dati precisi.

