Capire la finanza personale: una competenza per la vita

In un contesto economico sempre più complesso, capire la finanza personale è diventato essenziale per affrontare con consapevolezza le sfide quotidiane e costruire un futuro sereno. Non si tratta soltanto di una materia per esperti, ma di una competenza fondamentale per ogni individuo, indipendentemente dall’età, dalla professione o dal reddito.

Il libro “Capire la finanza personale. Guida pratica alle conoscenze e agli strumenti per gestire il tuo benessere economico”, scritto da Roberto Pugliesi ed Enrico Maria Cervellati, si propone come uno strumento concreto per educare, informare e guidare chiunque voglia migliorare il proprio rapporto con il denaro.

Capire la finanza personale significa prendere decisioni informate, gestire il denaro in linea con i propri obiettivi e valori personali, e costruire le basi economiche per realizzare progetti di vita. Il libro affronta i principali temi della finanza personale con un linguaggio semplice e accessibile:

budgeting ,

, indebitamento ,

, risparmio ,

, previdenza ,

, protezione ,

, investimenti ,

, passaggio generazionale.

L’obiettivo è chiaro: aiutare le persone a sviluppare una relazione più consapevole, serena ed equilibrata con le proprie finanze, mettendo in luce che il valore del denaro non sta nei numeri in sé, ma nelle possibilità che offre: serenità, sicurezza, libertà di scelta.

Gli autori portano nel testo una solida esperienza:

Roberto Pugliesi, con oltre trent’anni nel settore bancario, finanziario e assicurativo, è oggi Responsabile Educazione Finanziaria di una grande azienda italiana, ed è da sempre impegnato in percorsi divulgativi e formativi.

Enrico Maria Cervellati, docente universitario e esperto di finanza comportamentale, ha insegnato in numerose università italiane e internazionali, ed è fondatore della EMC3 Solution.

Questa guida non è solo un manuale: è un invito a prendere in mano il proprio destino finanziario, partendo da una maggiore consapevolezza economica per vivere con più autonomia, fiducia e prospettiva.