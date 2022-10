Castel Volturno: screening cardiologici gratuiti per i migranti della zona

Roma, 11 ottobre 2022 – Al Polo sociale per migranti a Castel Volturno (Caserta), gestito dal Consorzio Nco – Nuova Cooperazione Organizzata nell’area di Destra Volturno, sono partiti gli screening cardiologici nell’ambito del progetto ‘AgriCultura – Coltivare Diritti’, promosso da un partenariato di associazioni e coop con fondi Su.pr.eme. Italia e P.I.U.

L’iniziativa è stata ideata in collaborazione con Pineta Grande Hospital ed in particolare con il cardiologo Arturo Giordano, responsabile di emodinamica. “Ci siamo accorti – ha spiegato Giordano – che molti migranti di origine africana continuano ad avere e a morire per malattie cardiache che in occidente sono perfettamente curabili; ma per farlo è importante – ha aggiunto il cardiologo – individuare per tempo la patologia ed è per questa ragione che abbiamo deciso di eseguire, grazie anche alla diponibilità della Pineta Grande e dei medici Michele Cimmino, Michele Albanese ed Alberto Morello, degli screening gratuiti.

I casi per i quali necessitano degli approfondimenti, avranno un accesso diretto alle cure ospedaliere. Finora sono state visitate 25 persone in un range di età che va dai 18 ai 40 anni.