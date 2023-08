Cento borse di studio per studenti titolari di protezione internazionale o temporanea, domande entro il 4 settembre

Roma, 8 agosto 2023 – Il Ministero dell’Interno, in sinergia con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane – CRUI e in collaborazione con l’Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario – ANDISU, ha bandito un nuovo concorso per 100 borse di studio a disposizione degli studenti con protezione internazionale (con status di rifugiati o beneficiari di protezione sussidiaria, nonché con protezione temporanea per i cittadini ucraini) ottenuta entro il 26 agosto 2023. Il bando è la diretta attuazione di un protocollo di intesa siglato dal Ministero dell’Interno e dalla CRUI nel luglio 2016.

Nel bando sono indicati requisiti e modalità di partecipazione. L’apposita candidatura potrà essere inviata alla pagina web https://borsespi.laziodisco.it entro il 4 settembre 2023



Bando di selezione 2023-24 – ITA

Call for application 2023-24 – EN

FONTE NEWS: Integrazione Migranti – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali