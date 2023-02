Cerrina (Alessandria), conferita la cittadinanza italiana ad Agron Spaho dopo 20 anni di residenza

in

Roma, 27 febbraio 2023 – Dopo più di 20 anni vissuti in Piemonte, Agron Spaho è diventato un cittadino italiano. Lo scorso sabato, infatti, durante una piccola cerimonia ufficiale, il sindaco di Cerrina Marco Cornaglia gli ha riconosciuto la cittadinanza italiana. Insieme a lui erano presenti anche la moglie Mirela e le due figlie, Valentina e Serena.

Cerrina, cittadinanza italiana conferita a Agron Spaho

Agron Spaho è residente a Cerrina da oltre 20 anni. Il quarantaseienne è arrivato in Italia la prima volta nell’ottobre del 1998, tramite un gommone. Immediatamente ha iniziato a lavorare come muratore presso un’impresa del luogo. Nel 2000, però, viene espulso proprio pochi giorni prima di ottenere il permesso di soggiorno. Così nel 2003 ci ha riprovato, ed è entrato ancora una volta in Italia da clandestino, sbarcando a Bari dopo un lungo viaggio nascosto sotto la stiva di una nave insieme ad altri albanesi. Nel 2007, poi finalmente è riuscito a ottenere il permesso di soggiorno regolarizzando la sua posizione.

Dal primo giorno in Italia, Agron si è sempre impegnato per lavorare e guadagnarsi onestamente da vivere, e da diversi anni partecipa anche attivamente alle attività della Pro-Loco. Dal 2022, poi, collabora anche con la società Real Cerrina Calcio, per il quale svolge l’attività di arbitro e accompagnatore di una delle squadre giovanili del paese.

Insieme a lui, a Cerrina sono arrivati anche i suoi fratelli Gimmi, Fai e Bucci. E durante la cerimonia, erano presenti la moglie Mirela, la quale tra un anno potrà ottenere automaticamente la cittadinanza italiana e le due figlie, divenute anche loro automaticamente cittadine italiane.

