Cittadinanza italiana: dall’8 luglio bollo e contributo solo con PagoPA

in

Roma, 6 luglio 2022 – Dall’8 luglio in poi l’imposta di bollo e il contributo per chiedere la cittadinanza italiana potranno essere pagati solo tramite pagoPA, la piattaforma telematica per i pagamenti alla Pubblica Amministrazione. Il versamento andrà fatto contestualmente alla presentazione della domanda tramite il Portale Servizi del Ministero dell’interno.

Chi chiede la cittadinanza italiana deve versare un’imposta di bollo da 16 euro e un contributo di 250 euro. Finora, si poteva acquistare una marca da bollo telematica e fare un versamento (online o tramite bollettino) su un conto corrente postale. Compilando la domanda, bisognava inserire il numero della marca da bollo e la ricevuta del versamento scansionata.

Lo scorso maggio è stata introdotta la possibilità di utilizzare anche la piattaforma pagoPA, con tutti i canali e le opzioni di pagamento consentiti. Questo sistema, a partire da venerdì 8 luglio, diventerà l’unico a disposizione degli aspiranti cittadini italiani.

FONTE NEWS: Integrazione Migranti – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali