Cittadini stranieri e acquisizioni della cittadinanza italiana: la nuova analisi Istat

Roma, 11 aprile 2025 – L’Italia del 2024 presenta un panorama demografico in continua evoluzione, caratterizzato, tra gli altri aspetti, da una significativa presenza di cittadini stranieri e da un crescente numero di acquisizioni della cittadinanza italiana. L’analisi dei dati Istat per l’anno 2024 offre spunti cruciali per comprendere le dinamiche demografiche legate alla popolazione di origine straniera e al processo di integrazione attraverso la cittadinanza.

Aumento della Popolazione Straniera Residente:

Al 1° gennaio 2025, la popolazione residente di cittadinanza straniera in Italia ammonta a 5 milioni e 422mila unità, segnando un aumento di 169mila individui (+3,2%) rispetto all’anno precedente. Questa crescita porta l’incidenza della popolazione straniera sul totale dei residenti al 9,2%. Questo dato sottolinea come la componente straniera stia diventando una parte sempre più integrante del tessuto demografico italiano.

Distribuzione Geografica dei Cittadini Stranieri:

La distribuzione dei cittadini stranieri sul territorio nazionale non è omogenea. Il Nord si conferma l’area con la maggiore concentrazione, ospitando il 58,3% degli stranieri residenti, pari a 3 milioni e 159mila individui, con un’incidenza sull’intera popolazione residente del Nord pari all’11,5%. Anche il Centro si rivela un’area attrattiva, con 1 milione e 322mila residenti stranieri (il 24,4% del totale), che rappresentano l’11,3% della popolazione residente in quest’area. Il Mezzogiorno, invece, presenta una presenza più contenuta di residenti stranieri, con 941mila unità (il 17,3%), che costituiscono solo il 4,8% della popolazione residente totale.

Incremento delle Acquisizioni di Cittadinanza Italiana:

Un elemento di rilievo nel 2024 è il nuovo massimo storico di acquisizioni della cittadinanza italiana, con ben 217mila concessioni a cittadini stranieri residenti in Italia. Questo dato supera il precedente picco di 214mila raggiunto nel 2023. L’aumento delle acquisizioni di cittadinanza evidenzia un percorso di integrazione per una parte significativa della popolazione straniera residente.

Provenienza dei Neo-Cittadini Italiani:

L’analisi delle cittadinanze di origine dei nuovi cittadini italiani rivela alcune tendenze significative. Le tre cittadinanze con il peso maggiore nel 2024 sono quella albanese (31mila acquisizioni), la marocchina (27mila acquisizioni) e la rumena (circa 15mila acquisizioni). Rispetto al 2023, si osserva un calo delle acquisizioni da parte di cittadini argentini e brasiliani, mentre si registra una crescita per i cittadini provenienti dal subcontinente indiano, in particolare India (+30%) e Bangladesh (+19%). Il volume delle acquisizioni da parte di cittadini albanesi, marocchini, rumeni ed egiziani rimane stabile.

Impatto Demografico:

L’aumento delle acquisizioni di cittadinanza italiana ha un impatto diretto sulla composizione della popolazione italiana. Se da un lato si registra una diminuzione della popolazione di cittadinanza italiana (53 milioni 512mila unità, -206mila rispetto al 1° gennaio 2024), dall’altro l’acquisizione di cittadinanza da parte di stranieri contribuisce a mitigare il calo complessivo della popolazione residente. Nel 2024, il saldo migratorio con l’estero evidenzia un guadagno di popolazione di cittadinanza straniera (+347mila) e una perdita di cittadini italiani (-103mila).

Fattori Sottostanti:

L’aumento delle acquisizioni di cittadinanza può essere interpretato come un segnale di radicamento e di volontà di integrazione da parte di una consistente fetta della popolazione straniera residente in Italia. Le diverse modalità di acquisizione della cittadinanza, come la residenza continuativa, il matrimonio con un cittadino italiano o la nascita in Italia e la residenza continuativa fino alla maggiore età, offrono diverse vie per l’ottenimento dello status di cittadino italiano.

Conclusioni:

I dati del 2024 confermano un trend di crescita della popolazione straniera residente in Italia e un aumento significativo delle acquisizioni della cittadinanza italiana. Questi fenomeni, con le loro specifiche distribuzioni geografiche e le diverse provenienze dei neo-cittadini, delineano un’Italia sempre più multiculturale e in cui i processi di integrazione giocano un ruolo demografico fondamentale. L’aumento delle acquisizioni di cittadinanza, in particolare, rappresenta un elemento importante nel panorama demografico nazionale, contribuendo a ridefinire la composizione della popolazione italiana e testimoniando percorsi di inclusione e appartenenza.