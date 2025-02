Click Day 2025: al via le domande per colf, badanti e lavoratori di origine italiana dal Venezuela

Roma, 7 febbraio 2025 – Questa mattina alle ore 9 ha preso il via il Click Day per le assunzioni dei lavoratori extracomunitari nel settore della collaborazione domestica, includendo colf e badanti, nonché per i lavoratori di origine italiana provenienti dal Venezuela. Il numero di domande precaricate sul portale del Ministero dell’Interno è stato imponente: ben 45.000 richieste a fronte di soli 9.500 posti disponibili. Ciò lascia prevedere che le quote disponibili possano esaurirsi rapidamente, replicando quanto avvenuto lo scorso 5 febbraio con il Click Day per i lavoratori non stagionali.

Calendario dei prossimi Click Day

Oltre alla giornata odierna, il decreto flussi prevede ulteriori appuntamenti per l’invio delle richieste:

12 febbraio : Click Day per i lavoratori stagionali nei settori agricolo e turistico-alberghiero.

: Click Day per i lavoratori nei settori agricolo e turistico-alberghiero. 1° ottobre: Click Day dedicato ai lavoratori stagionali del turismo.

Nuove possibilità per assistenti familiari e badanti

Un’importante novità riguarda il settore dell’assistenza familiare e sociosanitaria: a partire dal 7 febbraio, fuori dalle quote stabilite, sarà possibile presentare domande per lavoro subordinato non stagionale fino a un massimo di 10.000 istanze. Questa possibilità è rivolta ai lavoratori impiegati nell’assistenza a persone con disabilità o grandi anziani.

Le famiglie che necessitano di assistenza per persone over 80 o non autosufficienti potranno dunque presentare la domanda anche dopo il Click Day odierno, a partire dall’8 febbraio.

Come inviare le domande

L’accesso al Portale Servizi ALI del Ministero dell’Interno è possibile a partire dalle 8:40 di ogni giornata di Click Day, momento in cui gli utenti possono accreditarsi utilizzando SPID o CIE. Le istanze possono poi essere inoltrate dalle ore 9.00, seguendo le indicazioni presenti sulla homepage del portale.

Per evitare problemi tecnici, il Ministero dell’Interno ha raccomandato:

Non aggiornare la pagina tramite il browser ma usare il tasto di aggiornamento già predisposto nel portale.

Non accedere all'Area Riservata con la stessa utenza SPID o CIE da più dispositivi.

Non aprire più pagine dello stesso account contemporaneamente.

Settore domestico: un fabbisogno crescente

Secondo Andrea Zini, presidente di Assindatcolf (Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico), i numeri delle richieste dimostrano un forte bisogno di manodopera non comunitaria nel settore domestico. Con la fine del Piano Triennale 2023-2025, l’auspicio è che il nuovo programma governativo aumenti le quote per i lavoratori domestici, rispondendo così alla crescente domanda di assistenza familiare.

L’elevato numero di domande dimostra come il meccanismo del Click Day continui a essere una sfida per chi cerca di garantire assistenza a persone anziane o fragili. Sarà quindi fondamentale monitorare le nuove disposizioni che verranno adottate per la programmazione dei prossimi anni.