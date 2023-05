Codice fiscale per gli stranieri, on line la mini-guida dell’Agenzia delle Entrate

Roma, 2 maggio 2023 – L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una mini-guida dedicata al Codice Fiscale per i cittadini stranieri.

Tradotta in 15 lingue, la mini-guida spiega cos’è il codice fiscale e a cosa serve. Inoltre, descrive brevemente diverse casistiche per la richiesta e l’attribuzione: cittadini extraue; richiedenti protezione internazionale; minori stranieri in condizione irregolarità; minori stranieri non accompagnati; profughi dall’Ucraina; soggiornanti regolari che non hanno ancora il C.F.; cittadini comunitari.

Mini guida codice fiscale per stranieri (italiano) – pdf

Mini guida codice fiscale per stranieri (inglese) – pdf

Mini guida codice fiscale per stranieri (sloveno) – pdf

Mini guida codice fiscale per stranieri (tedesco) – pdf

Mini guida codice fiscale per stranieri (francese) – pdf

Mini guida codice fiscale per stranieri (spagnolo) – pdf

Mini guida codice fiscale per stranieri (portoghese) – pdf

Mini guida codice fiscale per stranieri (cinese) – pdf

Mini guida codice fiscale per stranieri (rumeno) – pdf

Mini guida codice fiscale per stranieri (albanese) – pdf

Mini guida codice fiscale per stranieri (ucraino) – pdf

Mini guida codice fiscale per stranieri (russo) – pdf

Mini guida codice fiscale per stranieri (hindi) – pdf

Mini guida codice fiscale per stranieri (bengalese) – pdf

Mini guida codice fiscale per stranieri (tagalog) – pdf

Mini guida codice fiscale per stranieri (arabo) – pdf

Mini guida codice fiscale per stranieri (urdu) – pdf