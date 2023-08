Codice fiscale per stranieri: la mini-guida multilingue dell’Agenzia delle Entrate

Roma, 21 agosto 2023 – L’arrivo in un nuovo paese può essere un’esperienza emozionante, ma anche piena di sfide e domande. Uno dei primi passi importanti quando si arriva in Italia è comprendere il concetto di “codice fiscale” e il suo ruolo nel contesto italiano.

Per agevolare questo processo, l’Agenzia delle Entrate ha lanciato recentemente la “Mini-guida al Codice Fiscale per Stranieri”, un prezioso strumento disponibile online in diverse lingue, progettato per rispondere alle domande più comuni dei cittadini stranieri.

ECCO I LINK PER SCARICARLA:

Mini guida codice fiscale per stranieri (italiano) – pdf

Mini guida codice fiscale per stranieri (inglese) – pdf

Mini guida codice fiscale per stranieri (sloveno) – pdf

Mini guida codice fiscale per stranieri (serbo – croato) – pdf

Mini guida codice fiscale per stranieri (tedesco) – pdf

Mini guida codice fiscale per stranieri (francese) – pdf

Mini guida codice fiscale per stranieri (spagnolo) – pdf

Mini guida codice fiscale per stranieri (portoghese) – pdf

Mini guida codice fiscale per stranieri (cinese) – pdf

Mini guida codice fiscale per stranieri (rumeno) – pdf

Mini guida codice fiscale per stranieri (albanese) – pdf

Mini guida codice fiscale per stranieri (ucraino) – pdf

Mini guida codice fiscale per stranieri (russo) – pdf

Mini guida codice fiscale per stranieri (hindi) – pdf

Mini guida codice fiscale per stranieri (bengalese) – pdf

Mini guida codice fiscale per stranieri (tagalog) – pdf

Mini guida codice fiscale per stranieri (arabo) – pdf

Mini guida codice fiscale per stranieri (urdu) – pdf